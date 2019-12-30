Старый Оскол, Белгородская область, , 14:18 — REGNUM Видеообращение к президенту РФ записали водителей станции скорой помощи в городе Старый Оскол Белгородской области, сообщает корреспондент со ссылкой на социальные сети. Поводом для обращения стала низкая заработная плата.

По словам работников, несмотря на увеличение оклада, разница в зарплате между 2015 и 2019 годами фактически не велика. Четыре года назад тарифная ставка составляла 5,6 тысячи рублей. Сегодня — 12,3 тысячи рублей. Всё это время на руки водители получали чуть больше 20 тысяч рублей. Несколько месяцев назад люди обращались в администрацию президента, после чего из Белгорода приехала рабочая комиссия и объявила, что «из-за жалоб будете получать ещё меньше». Водители также недовольны тем, что им пришлось проходить медкомиссию за собственные деньги, которые никто пока не им не вернул.

Запись разместили 28 декабря в паблике «Старый Оскол Новости».