Иваново, , 14:10 — REGNUM Сильный ветер и метель прогнозируются на территории Иваново в последний день 2019 года, 31 декабря, сообщила пресс-служба администрации города.

31 декабря на территории Ивановской области, по прогнозам, будет облачно, днём и ночью ожидается мокрый снег, в отдельных районах — метель, на дорогах гололедица. Также прогнозируется юго-западный ветер 7−12 м/с, ночью местами порывы 13−18 м/с.

По прогнозу МЧС, погодные условия на территории региона ухудшатся с 18:00 30 декабря. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от использования личного транспорта.