Иваново, , 14:05 — REGNUM На три миллиона рублей оштрафовали ивановскую компанию за торговлю алкоголем без лицензии, об этом сообщила прокуратура Ивановской области 30 декабря.

Нарушения прокуратура выявила в деятельности ООО «Приоритет», оказывающего услуги в сфере общественного питания в кафе-баре «Ирландский паб Патрик».

«В ходе проверки установлено, что общество осуществляло лицензируемый вид деятельности, а именно розничную продажу алкогольной продукции, при отсутствии соответствующей лицензии», — уточнили в прокуратуре.

В отношении компании было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). Арбитраж, по итогам рассмотрения дела, назначил компании штраф в размере трёх миллионов рублей. Со своей стороны прокуратура потребовала устранить нарушения.