Москва, , 02:01 — REGNUM В Госдуме надеются на позитивную модернизацию пенсионной системы.

«Сейчас правительством РФ готовится новый законопроект, его уже можно обсуждать, уже можно размышлять на эту тему, но мы должны с вами, прежде всего, согласиться, что система, которая была заморожена шесть лет, недееспособна, ее необходимо реформировать, необходим новый продукт», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он рассчитывает на предлагаемый «гарантированный пенсионный продукт».

«Тот продукт, который позволит защитить наши пенсионные накопления, пенсионные накопления наших граждан, влить их в новую систему пенсионную, потому что во всём мире такой продукт действует, он должен действовать и у нас», — полагает парламентарий.

Еще на год продлевается заморозка накопительной части пенсии. Предполагается, что переход на новый пенсионный продукт будет добровольным.