Тбилиси, , 14:07 — REGNUM Выдачу Временных удостоверений личности, не имеющих электронных носителей информации (чипов) об обладателе документа, разрешило министерство юстиции Грузии. Данное заявление было распространено 30 декабря, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Как известно, 26 декабря 2019 года Конституционный суд принял к рассмотрению по существу конституционный иск о порядке выдачи электронных удостоверений личности и приостановил спорную норму выдачи удостоверений личности», — говорится в сообщении минюста.

По данным журналистов, удостоверения без чипов будут выдаваться верующим, которые из религиозных соображений отказываются от электронных носителей. Для этого им будет необходимо принести документ, который подтверждает их религиозную принадлежность. Такие документы будут действительны до вынесения Конституционным судом окончательного решения.

Напомним, иск в Конституционный суд Грузии подали Нана Сепашвили и Ия Рехвиашвили. Они отказались получать документы с чипами, ссылаясь, на то, что это позволит установить полный контроль над людьми, как описано в библейском пророчестве об конце света.

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