Магас, , 14:02 — REGNUM В Ингушетии погашен долг перед жительницей города Назрань, которая пострадала при взрыве газа. Компания, занимающаяся эксплуатацией газовых сетей, была признана виновной в нанесении ущерба пострадавшей на сумму 500 тыс. рублей.

Добровольно возмещать ущерб в организации не спешили. В результате в управлении Федеральных служебных приставов было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании долга потерпевшей, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе ведомства.

Полмиллиона рублей были списаны со счета организации и перечислены взыскателю.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Северной Осетии был признан виновным в гибели жительницы Владикавказа мастер, установивший газовое оборудование в частном доме. В результате нарушений технических норм от отравления угарным газом скончалась 32-летняя женщина. Виновник трагедии получил три года условно.