Курган, , 13:56 — REGNUM В Курганской области полицейские отловили организованную группу лиц, торговавших нелегальным алкоголем. В трёх нежилых помещениях при обысках изъята 1651 бутылка, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Всего стоимость всей этой партии могла составить примерно 500 тыс. рублей. Торговля велась в Петуховском районе и Кургане. По мнению следователей, изъятые бутылки предназначались для продажи вне торговых точек.

Сейчас участники группы находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет колонии.