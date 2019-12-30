Москва, , 13:51 — REGNUM Более двух гектаров лесополосы в посёлке Киевский на территории Новой Москвы освободили от самостроя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, в 2019 году на территории Новой Москвы демонтировано свыше 50 капитальных и более 900 некапитальных объектов самовольного строительства общей площадью 124 тысячи квадратных метров.

«Лесные и примыкающие к ним территории инспектируются особенно тщательно», — сказал он.

Как пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, в посёлке Киевский от самостроя освободили участок площадью 2,2 гектара.

«Множество ветхих деревянных строений и ограждений площадью около 5 950 кв. м, которые ограничивали доступ на лесной участок, были возведены при отсутствии правовых оснований — без разрешительных документов и прав на использование территории», — сказал он.

Сейчас самострой демонтирован и свободный проход в лес обспечен.