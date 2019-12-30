Севастополь, , 13:52 — REGNUM Коммунальщики Севастополя будут дежурить с 31 декабря по 8 января по особому графику, обеспечивая бесперебойную работу систем жизнеобеспечения города. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе правительства города.

«В постоянной готовности будут находиться «Единая городская аварийно-диспетчерская служба»: 8 дежурных бригад, а также ответственные дежурные из руководящего состава предприятия», — сообщает пресс-служба правительства города.

Также дежурить будут 15 аварийных бригад «Водоканала», 9 дежурных бригад «Севастопольэнерго», 8 аварийных бригад из «Севастопольгаза» и «Севтеплоэнерго», 6 дежурных бригад «Горсвета».

Как сообщало ИА REGNUM, вице-губернатор Алексей Парикин заявил, что в городе отрежут от коммуникаций торговый центр, здание которого не введено в эксплуатацию более двух лет.

Об этом: В Севастополе хотят отрезать от света и воды незаконный торговый центр