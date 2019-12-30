Луганск, , 13:50 — REGNUM Люди, освобождённые из украинских тюрем, но оставшиеся на территории Украины не будут подвергаться преследованиям. Надежду на это выразила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, сообщил 30 декабря «Луганский информационный центр».

Она рассказала, что девять человек, участвовавших в обмене пленными, приняли решение остаться на территории, подконтрольной украинскому режиму.

«Эти лица были помилованы накануне обмена. По крайней мере, будем рассчитывать, что уголовному преследованию эти люди не будут подвергаться», — заявила представитель ЛНР.

Она напомнила, что в 2017 году гражданин Украины также отказался от обмена, однако позже его вновь задержали.

«Во вчерашнем обмене данное лицо приняло решение прибыть на территорию ЛНР», — добавила Кобцева.

Она подчеркнула, что все участники обмена приняли добровольное решение быть перемещёнными на территорию ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЛНР рассказала, что республике выдали двух бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которых на Украине обвиняли в «преступлениях» против майдана.

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