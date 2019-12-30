Бишкек, , 13:45 — REGNUM Духовное управление мусульман Киргизии выпустило распоряжение о том, что мусульманские священнослужители не должны пропагандировать запрет на празднование Нового года, передает «24.kg».

В муфтияте подчеркивают, что религиозные деятели не должны выступать против официальных светских и религиозных праздников, поскольку они узаконены в республике.

Отмечается, что такое распоряжение управление мусульман было вынуждено выпустить после того, как в киргизском сегменте соцсетей некоторые пользователи в очередной раз начали призывать мусульман отказаться от празднования Нового года, а также призывать их потребовать от властей ввести запрет на этот праздник, потому что он не является мусульманским.