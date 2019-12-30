Москва, , 13:36 — REGNUM Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и общественному здоровью Людмила Стебенкова («Единая Россия») назвала разумным предложение о замене сладких новогодних подарков на полезные и развивающие. Об этом 30 декабря сообщило агентство «Москва».

Депутат пояснила изданию, что подарки, содержащие здоровое наполнение, сложнее собрать, однако они могут помочь сформировать у детей правильное отношение к еде, что скажется на уровне заболеваемости в будущем. На данный момент уже 40% детей в России страдают избыточным весом, и эта категория попадает в группы риска по развитию гипертонии и диабета второго типа.

По словам Стебенковой, важно, чтобы праздники сопровождались полезными «вкусностями».