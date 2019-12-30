Воронеж, , 13:32 — REGNUM Губернатор Воронежской области исполнил желание десятилетней Златы из Хохольского района Воронежской области — девочка попадёт на Кремлевскую ёлку, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона 30 декабря. В канун Нового года Александр Гусев вручил девочке долгожданные билеты на праздник в Кремле.

Желание Златы оказалось на «Ёлке желаний» в Большом Кремлевском дворце — воронежский губернатор 26 декабря принял участие в акции проекта «Мечтай со мной»: он открыл несколько шаров-открыток из Воронежской области и пообещал исполнить написанные в них желания. Десятилетняя Злата написала о своей мечте — вместе с сестрой-двойняшкой побывать на Ёлке в Кремле.

30 декабря губернатор вручил девочка билеты на праздник в Кремле 5 января, а также поздравил семью с наступающим Новым Годом. Глава региона отметил, что помимо собственно праздника для девочек будет организована экскурсия по Москве.

«Уверен, что в вашей жизни будет еще много чудес, совершенных не только волшебниками, но и просто добрыми людьми. Желаю вам благополучия и чудесных праздничных дней!» — обратился губернатор к сестрам.