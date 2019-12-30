Махачкала, , 13:34 — REGNUM Центральную площадь Махачкалы — площадь имени Ленина — открыли после реконструкции. Капитальный ремонт начался в середине сентября 2019 года и проводился за счет средств мэрии Москвы.

Специалисты заменили плиточное покрытие на гранитное, отремонтировали подземные коммуникации, кабельные сети наружного освещения проложили под землей, обустроили зоны отдыха с бесплатным доступом к интернету. Рабочие также высадили более 50 деревьев и 25 кустарников, установили порядка 30 скамеек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Дагестана.

«Площадь адаптирована под потребности маломобильных групп населения, зонирована для проведения государственных праздников, развлекательных программ, рекреации», — сказано в сообщении.

Однако не все жители города остались довольны качеством выполненных работ, о чем они высказались в социальных сетях. В частности, горожане указывают, что рабочие местами плохо уложили плитку. Кроме того, многие махачкалинцы ожидали большего в связи с большим ажиотажном вокруг реконструкции площади и остались разочарованы масштабом выполненных работ.

Как сообщало ИА REGNUM на реконструкцию центральной площади Махачкалы было направлено 350 млн рублей. Эти средства выделила мэрия Москвы из бюджета столицы по просьбе главы Дагестана Владимира Васильева.

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