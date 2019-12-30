Москва, , 13:29 — REGNUM Обвиняемый по делу о дедовщине в забайкальской военной части, где произошла стрельба с восемью погибшими, признал свою вину. Об этом рассказали адвокаты потерпевшего по делу Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев и Руслан Нагиев, сообщает 30 декабря Mash.

Они уточнили, что обвиняемый попросил рассмотреть его дело в особом порядке, а это предполагает безусловное признание вины. Расследование дела о неуставных отношениях в части завершено.

Кроме того, ожидается досудебная проверка по факту хищения денег с банковской карты Шамсутдинова, добавили юристы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек. Свой поступок срочник объяснил издевательствами над ним и другими солдатами. По факту неуставных отношений было возбуждено уголовное дело, в котором Шамсутдинов является одним из потерпевших. Стрелок находится под стражей.

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