Бишкек, , 13:25 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о присвоении гражданства 978 лицам, в том числе 141 ребенку. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что большая часть лиц, принявших гражданство Киргизии, являются этническими киргизами, которые вернулись на историческую родину. Президент также подписал указ о выходе из гражданства 493 человек, в том числе 128 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября верховный комиссар управления ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на встрече с министром иностранных дел Киргизии Чингизом Айдарбековым заявил, что республика первой в мире покончила с проблемой безгражданства.

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