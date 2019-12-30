Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Тёплая и дождливая погода в Петербурге сохранится до православного Рождества, надеяться на новогоднее чудо и ждать снега в ближайшее время не стоит. Прогноз на ближайшую неделю в понедельник, 30 декабря, озвучил главный петербургский синоптик Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

Практически весь Северо-Запад находится в зоне заблокированного антициклона, из-за этого в сторону города и ближайших к нему частей Ленобласти области выносятся теплые воздушные массы с Атлантики, а на востоке отмечены заморозки. Кроме того, город на Неве расположен близко к Балтике, из-за этого идут дожди, а столбик термометра показывает положительные значения.

В последний день 2019 года, во вторник 31 декабря, западный ветер сменит направление на северо-западный. В течение дня начнется понижение температуры воздуха. Ближе к 21:00 — 00:00 мск на улице будет прохладно, в районе минус 3−5 градусов. Несмотря на это, в западной части Ленобласти и в Петербурге снега не будет, лишь на востоке Ленобласти появится небольшой снежный покров.

«В центральных районах снежный покров будет на отметке 1,3 см, на востоке 4−7 см и там идет снег», — пояснил Колесов, имея в виду Ленобласть.

В среду, 1 января, в петербургском регионе ожидается повышение температуры, мокрый снег и дожди, которые будут идти 2, 3 и 4 января, температура при этом будет колебаться от +3 до +5 градусов.

«Похолодание ожидается на Рождество, устойчивым оно будет с 9−10 чисел. Только тогда стоит рассчитывать на снегообразование», — пояснил Колесов.

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