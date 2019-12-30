Москва, , 13:23 — REGNUM Представитель из Северной Осетии стал лучшим оратором России. Хетаг Хинчагов был объявлен победителем внеконкурсной номинации «Трибуна» конкурса «Синяя птица», который определил юных талантов из российских регионов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В эфире телеканала «Россия 1» Хетаг Хинчагов произнес поздравительную новогоднюю речь, с какой бы он выступил перед жителями России, будь он президентом. Его соперником являлся представитель города Калуги.

Оценивал выступления конкурсантов известный ведущий Владимир Соловьев. Он отметил «блестяще выстроенную речь» Хетага, а также то, что он своей «энергетикой разрушает все преграды на своем пути», и присудил ему пальму первенства в конкурсе юных ораторов.