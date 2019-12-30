Рига, , 13:21 — REGNUM Эпидемиолог Центра по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями (SPKC) Райна Никифорова сообщила, что эпидемия гриппа в Латвии достигла максимальной интенсивности. Об этом пишет портал LSM.

По ее словам, в 2019 году грипп в стране в большей степени затронул детей и подростков, но по расчётам SPKC, в ближайшие две недели эпидемия пойдёт на спад. Этот прогноз эпидемиологов касается всех городов Латвии.

Никифорова добавила, что в Центре профилактики и контролю за инфекционными заболеваниями зафиксировали в текущем году рост желающих в стране сделать прививку от гриппа, особенно в группе людей пожилого возраста.

Напомним, эпидемическим порогом в Латвии считается 100 случаев заболевания на 100 000 населения. Эпидемия гриппа в стране была объявлена 11 декабря. На момент начала эпидемии заболеваемость гриппом в Елгаве составила 265 случая на 100 000 населения, в Риге почти 160 случаев, а в среднем по Латвии — 108.