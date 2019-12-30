Москва, , 13:17 — REGNUM В России 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в стране, сказал 30 декабря исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, средняя температура в Москва за год составила +7,6−7,7 градуса, что на 0,3 больше предыдущего рекорда. В России инструментальные наблюдения ведутся с 1891 года, а в столице — с 1879 года, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в первые дни наступающего года погода в Москве будет холоднее, чем в последние дни 2019 года. Так, наиболее холодным днём станет второй день 2020 года: в ночь с 1 на 2 января столбик термометра покажет −5…−7 градусов.

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