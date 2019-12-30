Воронеж, , 13:14 — REGNUM Главным стрессом 2019 года, по мнению воронежцев, стало увеличение пенсионного возраста — несмотря на то, что решение было принято в 2018 году, негатив от него распространился и на следующий год. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного воронежским Институтом общественного мнения «Квалитас», сообщает ИА REGNUM. Опрос проводился с 8 по 10 декабря 2019 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 602 человека, выборка репрезентативна для населения Воронежа старше 18 лет по полу и возрасту.

Самым негативным событием 2019 года увеличение пенсионного возраста назвали 63 воронежца — 10% опрошенных. На втором месте среди негативных впечатлений от уходящего года — рост цен: об этом заявили 39 участников опроса. Также воронежцы переживают в связи со стихийными бедствиями, гибелью людей. Конфликт с Украиной остаётся в «топе» печальных событий года.

Также в числе негативных событий ряд участников опроса назвали закон об изоляции Интернета, взаимоотношения с США, сокращения зарплат, коррупция и другие факторы.

В масштабе города самым неприятным, по мнению воронежцев, событием стал рост тарифов ЖКХ и стоимости проезда в общественном транспорте. Вспомнили воронежцы и о неприятном запахе, который вновь преследовал горожан в уходящем году.

В спорте самыми негативными событиями для воронежцев стало отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде, а также проигрыш сборной России по футболу бельгийской сборной на этапе отбора на чемпионат Европы.

30 участников опроса в числе самых плохих событий 2019 года назвали болезни, 28 — утрату близких людей.