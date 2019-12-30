Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM Осужденный пожизненно в марте 2019 года за убийства шести человек для завладения их жилплощадью бывший старший оперуполномоченный полиции ОМВД по Колпинскому району Санкт-Петербурга Сергей Крохин получил еще один срок лишения свободы за другие аналогичные преступления. Об этом сообщила 30 декабря Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Еще один процесс потребовался в связи с тем, что следствие установило подробности других преступных эпизодов бывшего участкового и его подельников.

По версии следствия, подтвержденной судом, работавший в органах МВД Крохин и иные лица по предварительному сговору планировали совершить убийство четырех человек, с целью завладения квартирой стоимостью 5,9 млн рублей. Причем, автором преступного плана был именно участковый.

Его соучастник Зубов должен был проконтролировать употребление метадона потенциальными жертвами — предполагаемыми владельцами квартиры — чтобы вызвать смертельную передозировку. В итоге двух жертв Зубов просто задушил, поскольку они отказались употреблять наркотик. Завладеть квартирой соучастники не успели и были задержаны.

Кроме того, как установлено, Крохин с соучастниками организовал еще одно убийство из-за квартиры, получив права на долю в жилье путем спаивания сына жертвы. Долю они продали за 800 тыс. рублей.

Наконец, в третьем случае злоумышленники попытались получить долю в квартире, выдав соучастницу преступной группы замуж за владельца жилья, чтобы потом переоформить его на фиктивную супругу. Но этот план не удался.

Суд назначил Крохину наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет, без штрафа и ограничения свободы. По совокупности приговоров Крохин осужден к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

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