Москва, , 13:06 — REGNUM Пассажирский авиалайнер Boeing 787−8 Dreamliner, следовавший из Дохи в столицу Норвегии, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту «Домодедово» в Москве по техническим причинам. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе авиакомпании — перевозчике Qatar Airways.

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"Мы подтверждаем факт того, что самолет Qatar Airways, следовавший рейсом QR179 из Дохи в Осло, благополучно совершил вынужденную по техническим причинам посадку в Москве», — заявил представитель компании.

В Qatar Airways принесли извинения за доставленные неудобства и пообещали принять все необходимые меры для того, чтобы пассажиры рейса добрались до Осло с минимальными задержками.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский авиалайнер Boeing 787−8 Dreamliner вылетел из Дохи 30 декабря в 05:02 мск. Около 7:30 самолёт подал сигнал тревоги и совершил посадку в «Домодедово».