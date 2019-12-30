Москва, , 13:05 — REGNUM Московский аэропорт «Шереметьево» может вернуть курилки в терминалы в начале следующего года, об этом 30 декабря РИА Новости сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В начале 2020 года, точной даты пока нет», — сообщили в компании, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении комнат для курения в зданиях российских аэропортов.

В соответствии с новым законом, курилки должны быть оборудованы непрозрачными стенами, а также системой вентиляции. Они будут доступны для пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс, а также путешествующих транзитом.

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