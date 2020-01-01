Москва, , 00:35 — REGNUM С 1 января все жители России и туристы смогут бесплатно пользоваться туалетами на вокзалах, сообщает ИА REGNUM.

До сего момента правом бесплатного посещения туалета обладали льготники, а также пассажиры, чей поезд пришел на станцию не более часа назад, либо уже находится на станции, либо отправится в течение трех часов. Для прохода в туалет пассажирам нужно было показать билет.

Всего в крупных городах России существует 344 железнодорожных вокзала дальнего следования.

Новацию ввели по многочисленным жалобам по стоимости санитарно-гигиенической услуги, отметили в «РЖД» — примерно 20% от всех обращений так или иначе носили негативный характер в отношении стоимости услуги «санитарная комната».