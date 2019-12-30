Братислава, , 12:56 — REGNUM Словацкая студия Eastworks выложила в сеть тизер-трейлер своей будущей игры Grey Zone. Он был опубликован 29 декабря на YouTube-канале проекта.

Разработчики позиционируют игру как стратегию в реальном времени, выполненную в научно-фантастическом сеттинге (среда, в которой происходит действие), в которой также будет присутствовать тактический режим с паузой. При этом отмечается, что геймплей будет «управляться повествованием». Ожидается, что в ранний доступ в Steam Grey Zone выйдет в марте 2020 года.

В центре повествования игры будет находиться раб, восставший против своих хозяев. Разработчики сообщили геймерам, что они могут ожидать наличия «запоминающихся персонажей», «забавных диалогов» и много действия.

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