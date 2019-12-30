Ставрополь, , 12:58 — REGNUM Два города Ставропольского края вошли в пятерку самых посещаемых курортов, расположенных в местах источников минеральных вод и в районе соленых озер России. Соответствующий рейтинг курортов для лечебного отдыха в 2019 году подготовил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Третье место в списке занял Кисловодск, пятое — Пятигорск. В среднем отдыхающие семьи тратили в этих городах на проживание немногим более 1,5 тыс. рублей в сутки.

Возглавил рейтинг крымский бальнеогрязевой курорт Саки. Второе место занял город-курорт Соль-Илецк на соленых озерах Оренбургской области, а на четвертой позиции расположился курортный город Яровое, который находится на одноименном соленом озере Алтайского края.

По данным сервиса, туристы тратили на проживание на курортах в среднем от 1,5 до 2 тыс. рублей за сутки. При этом наиболее дешевое проживание оказалось в городах Кавказских Минеральных Вод.

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