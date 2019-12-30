Сочи, Краснодарский край, , 12:53 — REGNUM Логотип зимних школ олимпиады «Я — профессионал» — снежинка из нескольких букв, в которой можно прочесть слово «знания». 18 профильных и междисциплинарных зимних школ пройдут в 8 разных российских городах. Уральский федеральный университет решил сломать стереотип о том, что «зимний» значит холодный», поэтому их инженерные школы «Материаловедение и строительство» и «Программная инженерия и радиотехника» пройдут на юге — в Сочи.

На олимпиаде «Я — профессионал» УрФУ организует популярные среди студентов конкурсные направления: «Программную инженерию», «Материаловедение и технологии материалов», «Транспорт» и «Радиотехнику». Зимние школы УрФУ тоже вызывают повышенный интерес, ведь это возможность не только побывать на занятиях у опытных специалистов-практиков, но и провести несколько зимних дней на берегу Черного моря.

Задача школы «Материаловедение строительство» — познакомить ребят с современными технологическими подходами в их будущей профессии. Уже третий год партнерами школы выступают Трубная металлургическая компания и Группа компаний «Синара», поэтому программа наполнена не только лекциями от преподавателей УрФУ, но и мастер-классами инженеров-металлургов, строителей и девелоперов. На школе студенты узнают о передовых разработках в области трубного производства, проектировании энергоэффективных зданий, литейном производстве, малом бизнесе в строительстве.

«Лекции во время зимней школы будут читать практикующие специалисты. К нам приедут ведущие сотрудники Института пассивного дома и общественного совета по развитию гражданского общества, эксперты Уральского объединения строителей, которое включает в себя более 1 300 организаций. Безусловно, актуальным профессиональным навыкам участников школы научат и преподаватели УрФУ», — рассказала одна из организаторов лекционной программы Наталья Мальцева.

Вторая зимняя школа УрФУ будет наиболее интересна участникам направлений «Радиотехника» и «Программная инженерия». Студентам, собравшимся в Сочи, расскажут о перспективных технологиях в IT, трендах в мониторинге приложений и систем безопасности, о data science и робототехнике.

Важная особенность школ УрФУ - комплексная тренировка soft skills в тренингах и деловых играх. Soft skills, или гибкие навыки — это умения, не связанные с конкретной специальностью, но необходимые для успешной работы. Это, например, умение работать в команде, презентовать себя, свои проекты и идеи, лидерские качества. О том, как участники школы будут развивать гибкие навыки, рассказала тренер Виктория Дихорь: «Всех студентов мы делим на команды. У каждого участника будет своя роль: они могут быть мотиваторами, генераторами и т.д. Роли подбираются под специальность студентов. У строителей в командах есть project-менеджер, а у айтишников — программный инженер. Во время всех лекций и тренингов ребята зарабатывают баллы — в индивидуальном и коллективном зачете».

Проверить, как молодые люди освоили новые навыки, поможет конкурсная программа. Она включает командные и индивидуальные соревнования на вербальное и невербальное взаимодействие и тайм-менеджмент.

«Например, мы всей команде даем задание по тайм-менеджменту: необходимо прописать своей день. А потом просим ребят выбрать двух человек из команды, по чьим дневникам мы будем ставить баллы всей команде. Ребята обмениваются, оценивают друг друга, осознают «косяки» и достижения свои и других», — отметила Виктория Дихорь.

Тренинговую программу организуют профессиональные психологи и бизнес-тренеры Уральского федерального университета и корпоративного университета ТМК2U. Участники прокачают стрессоустойчивость, тайм-менеджмент, мотивацию. По словам организаторов, эта база необходима эффективным инженерам, а получить эти знания в условиях вузовской программы удается далеко не всегда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, каждая школа в рамках олимпиады «Я — профессионал» проводится совместно вузами и компаниями-партнерами олимпиады, поэтому все занятия ориентированы на практическую сторону профессии. В числе работодателей зимних школ Сбербанк, ВТБ, Трубная металлургическая компания, Росатом и Россельхозбанк.

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