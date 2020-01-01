Москва, , 00:25 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, запрещающий держать в жилых домах диких животных, сообщает ИА REGNUM.

Согласно закону, дикие животные, содержащиеся с нарушением требования, установленных законом, подлежат конфискации в ряде случаев. При этом, если животное было приобретено до 1 января 2020 года, ему разрешено находиться на домашнем содержании владельца.

Прописывается, что конфискованные дикие животные в неволе подлежат возвращению в среду их обитания.

Перечень таких животных утвержден правительством РФ. Среди них, например, королевская кобра, крокодилы, львы, тигры, медведи, комодские вараны и многие другие. Среди птиц в списке пингвины, киви, соколы и некоторые страусы. В списке также оказались китообразные и некоторые рыбы (скаты, акулы, окуни, угри).

С 2019 года жители России не смогут держать в квартирах, а также на приусадебных и дачных участках диких животных, которые представляют угрозу для человека. Речь идёт, например, о тиграх и медведях.

Запрещены также контактные зоопарки.