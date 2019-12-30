Грозный, , 12:39 — REGNUM В Чечне в преддверии Нового года стали обладателями собственного жилья 62 человека из числа детей-сирот. Торжественная церемония вручения им ключей от новых квартир состоялась в министерстве труда, занятости и социального развития. В ней принял участие глава региона Рамзан Кадыров, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что в 2019 году получили собственное жилье около 100 детей-сирот, тогда как годом ранее счастливых обладателей было меньше на 20 человек. Кадыров пообещал, что и в наступающем году власти региона предпримут все возможное, для того чтобы решить жилищные вопросы как можно большего числа детей-сирот.

Обладатели новых квартир получили также по 100 тыс. рублей на обустройство от регионального фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Как отметили в минтруде ЧР, в период с 2010 по 2019 год в Чечне получили жилье 1147 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.