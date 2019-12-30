Воронеж, 30 декабря 2019, 12:35 — REGNUM Воронежские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, особое внимание будет уделено вывозу мусора, объёмы которого в праздничные дни, как правило, значительно вырастают. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города по итогам совещания 28 декабря.
Мэр Вадим Кстенин дал поручение руководителю управления ЖКХ Дмитрию Соломахе и руководителям районных управ взять ситуацию с вывозом мусора под личный контроль. Как сообщил первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин, все коммунальные службы работают в усиленном режиме, составлены графики дежурств.
Также глава региона напомнил о ежегодной проблеме — утилизации живых ёлок.