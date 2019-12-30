Воронеж, , 12:35 — REGNUM Воронежские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, особое внимание будет уделено вывозу мусора, объёмы которого в праздничные дни, как правило, значительно вырастают. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города по итогам совещания 28 декабря.

Мэр Вадим Кстенин дал поручение руководителю управления ЖКХ Дмитрию Соломахе и руководителям районных управ взять ситуацию с вывозом мусора под личный контроль. Как сообщил первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин, все коммунальные службы работают в усиленном режиме, составлены графики дежурств.

«Следует оперативно принимать меры в случае выявления переполненных контейнерных площадок», — подчеркнул глава Воронежа.

Также глава региона напомнил о ежегодной проблеме — утилизации живых ёлок.

«Многие люди отказываются от живых деревьев в пользу искусственных, однако после всех праздников на контейнерных площадках — десятки ставших не нужными елей и сосен. Их жалко просто выбрасывать», — отметил Вадим Кстенин.