Москва, , 12:35 — REGNUM Оперативники ликвидировали бордель в Тверском районе Москвы. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию поступила информация о том, что в центре Москвы под видом массажного салона действует бордель. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали администратора салона, 29-летнюю москвичку. Следствие установило, что девушка проводила телефонные переговоры, денежные расчеты с клиентами, выдавала деньги сотрудникам.

В помещении борделя задержали 17 приезжих девушек в возрасте от 18 до 29 лет. Их подозревают в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. Часть девушек проживала в помещении салона.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении (ст. 6.11. КоАП РФ «Занятие проституцией»).

Возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Администратора салона отпустили под подписку о невыезде.