Ростов-на-Дону, , 12:31 — REGNUM Полигоны Южного военного округа оснастили пунктами обогрева для военнослужащих. Всего появилось почти 200 передвижных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЮВО 30 декабря.

Пункты обогрева установлены «в целях профилактики простудных заболеваний». Все объекты «обеспечены десятидневным запасом дров, на них также организована выдача горячего чая и дополнительного питания: хлеба с салом, лука и чеснока». Военнослужащих также обеспечили полушубками, подшлемниками, валенками и меховыми рукавицами.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в преддверии Нового года установилась относительно тёплая и бесснежная погода. Однако синоптики не исключают, что температура воздуха в ближайшие дни может существенно понизиться.