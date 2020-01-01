Москва, , 12:01 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, уменьшающий срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ при его продаже, сообщает ИА REGNUM.

Минимальный срок владения жильем для продажи без налога и декларации составит три года вместо пяти лет. Отметим, что речь идет о продаже единственного жилья.

Однако правило о единственном жилье действует и когда у продавца остается еще одно жилое помещение — при условии, что оно приобреталось в пределах 90-дневного срока до дня продажи.

Если квартира досталась в наследство, как подарок от близкого родственника или через приватизацию, ее можно продать без налога спустя три года. Требования к единственному жилью при этом нет.