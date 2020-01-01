Москва, , 01:34 — REGNUM Вступает в силу закон, запрещающий судебным приставам взыскивать долги с социальных выплат граждан, сообщает ИА REGNUM. Нормы вступят в силу с 1 июня 2020 года.

Закон гарантирует неприкосновенность социальных выплат от обращения их к взысканию в ходе исполнительного производства, они не могут быть ни списаны, ни арестованы.

Защищены от взысканий ФССП будут «детские» пособия, алименты, выплаты в возмещение вреда здоровью, пенсии по случаю потери кормильца, компенсации пострадавшим в техногенных катастрофах, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, а также монетизированные льготы (компенсация проезда, приобретения лекарств и так далее.

Социальные выплаты будут соответствующим образом маркироваться — в расчетных документах будет указываться соответствующий код вида дохода (порядок указания этого кода установит Банк России).