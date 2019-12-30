Нальчик, , 12:23 — REGNUM В Кабардино-Балкарии прошли сборы инструкторов по горной подготовке Минобороны РФ. В них участвовали 150 военнослужащих из всех округов. В рамках сборов было совершено восхождение на самую высокую вершину Европы — Эльбрус, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе Южного военного округа.

Базой учений стал спортивный центр «Терскол». Инструкторы всех округов ВС РФ и курсанты Военного института физической культуры отработали навыки передвижения на лыжах по снежному покрову и по льду с применением специального инвентаря. Были отработаны также приемы подъема на горные склоны и скоростной спуск.

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В ноябре 2019 года в районе горы Эльбрус прошли учения военных летчиков. В течение недели они учились пилотированию в районе Приэльбрусья, в условиях сложного рельефа на высоте от 1500 до 4000 м в дневное и в ночное время суток.