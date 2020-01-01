Москва, , 11:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об электронной трудовой книжке, сообщает ИА REGNUM.

Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, с 1 января 2020 года работодатели получат право использовать трудовые книжки в электронном виде и постепенно отказаться от бумажных документов. Так, Пенсионный фонд будет оформлять соответствующие документы в электронном виде, а данные будут храниться в электронной базе — системе персонифицированного учета.

При этом граждане получили право определиться — те из них, кто планирует сохранить свои документы в бумажном виде, смогут оформить соответствующее заявление и хранить документы в традиционной форме. Такая норма не коснется новых работников, если они начинают работу в 2020 году, то трудовые книжки для них будут оформлены сразу в электронном виде.

Работодатели будут обязаны до 30 июня 2020 года уведомить каждого работника о введении электронных трудовых книжек, а также о праве граждан сохранить бумажные документы.

Работодателей ждут штрафы за нарушения ведения электронных трудовых книжек. Речь идет о предоставлении работодателями сведений о трудовой деятельности своих сотрудников в информационную систему ПФР. Так, если работодатель неоднократно нарушает сроки предоставления таких сведений, то ему грозит административная ответственность. Под неоднократным нарушением понимаются два и более нарушения срока предоставления информации в течение одного года.