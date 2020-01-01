Москва, , 00:00 — REGNUM С 1 января 2020 года продолжится планомерное увеличение пенсионного возраста, сообщает ИА REGNUM.

В 2020-м году трудоустроенные граждане будут уходить на заслуженный отдых по достижении 56-и лет для женщин и 61 год для мужчин.

В соответствии с федеральным законом от 3 октября 2018 года в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин.

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