Штат Калифорния, США, , 12:18 — REGNUM Полицейские из штата Калифорния сделали местным нарушителям правил дорожного движения (ПДД) «рождественский подарок» в виде открытки с денежной купюрой, вместо полагающегося им штрафа. Об этом сообщается The Drive.

Акция была проведена в канун Рождества. Всего полицейские вручили деньги 50-ти местным автолюбителям, которые были замечены в незначительных нарушениях ПДД. Каждому из них были вручены купюры номиналом 100 долларов.

Спонсором акции «50 актов доброты» стала фирма Agriland Farming Company.

По мнению главы полиции округа Мадера Джей Варни, такие акции настраивают общение полицейских и автомобилистов на позитивный лад, и создают праздничное настроение. Он также уверен, что необычный «штраф» нарушители ПДД запомнят надолго, и в следующий раз совесть помешает нарушить им дорожные правила.

Стоит отметить, что такой «штраф» горожанам очень понравился. А вот скажется ли он на соблюдении водителями ПДД, покажет время.

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