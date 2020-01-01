Москва, , 00:15 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступили в силу нормы об ответственном обращении с животными, сообщает ИА REGNUM.

Прежде всего, вводятся новые правила выгула собак опасных пород. Запрещено выгуливать «опасных» собак без намордника. Закон запрещает посещение парков с животными для выгула, если только на его территории не организована отдельная огражденная площадка для животных.

Также вступает в силу запрет контактных зоопарков и содержания диких животных дома.

Одновременно регулируется деятельность приютов для животных.

Также при обращении с бездомными животными можно будет руководствоваться только программой «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания». Отстрел собак запрещен.