Москва, , 11:54 — REGNUM Телеведущая Лера Кудрявцева, которая недавно перенесла экстренную операцию по удалению грудных имплантов, впервые продемонстрировала, как выглядит её грудь после хирургического вмешательства. Ведущая программы «Секрет на миллион» в своём Instageram опубликовала ролик, на кадрах которого она всё ещё находится в больнице.

Читайте также: Лера Кудрявцева перенесла «очень агрессивную» операцию на груди

На кадрах Кудрявчеца есть батончик и произносит фразу: «Ну нет у нас тут ананасов». Также в кадре видна надпись: «Жизнь — боль».

Поклонники телеведущей отметили, что существенно уменьшившаяся в размерах грудь нисколько не испортила облик Кудрявцевой.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева была экстренно госпитализирована. Как выяснилось, у артистки порвался один из грудных имплантов, которые она поставила 15 лет назад в клинике в Санкт-Петербурге. Причём это произошло уже как минимум пять лет назад. Потребовалась срочная операция, которая, как призналась сама Кудрвцева, была очень тяжёлой и «агрессивной».