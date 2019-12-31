Орел, , 09:10 — REGNUM 2019 года останется в памяти сложным, полным проблем, и в 2020 году предстоит немало работы, чтобы изменить ситуацию, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Орловского областного совета, руководитель регионального отделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин.

«Каким останется 2019 год в моей памяти? Пожалуй, тяжёлым, трудным, полным проблем. Орловской области не хватило в прошедшем году многого. Не хватило денег на питание школьников, не хватило дорог, отремонтированных мостов и сельских школ, не хватило врачей и качественной медицины, не хватило честных выборов и хорошо работающих чиновников. Зато в избытке оказались предложения по установке фонтанов в областном центре, причём не понятно за какие деньги», — напомнил депутат.

«Лично мне не хватило возможностей, чтобы помочь всем людям, которые обратились ко мне за помощью. Провожая уходящий год, хотелось бы с оптимизмом смотреть в будущее. Предстоит большая работа на пути к позитивным переменам, будем работать в новом 2020 году», — добавил Руслан Перелыгин.