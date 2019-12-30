Барнаул, , 11:48 — REGNUM Кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Владислав Вакаев («Справедливая Россия»), который много раз комментировал ИА REGNUM актуальные темы и события, отметил, что по итогам 2019 г. его до глубины души затронула история в школе с. Поперечное Каменского района:

«Бедный ребенок месяцами страдал от жестокости сверстников, но молчал при этом. Ему некому было объяснить, что беззащитность жертвы и отсутствие отпора лишь еще больше распаляет подобных подонков. При этом мне категорически непонятна позиция педагогов и руководства школы. Ведь в таких маленьких сельских школах все про всех знают. Но работники школы почему-то молчали. Может, боялись родителей?

Вызывает вопросы и позиция уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае. Вместо жесткой и принципиальной реакции мы вновь видим «чиновничьи» методы работы в виде невнятных попыток «усилить воспитательную работу по формированию законопослушного поведения». Разве непонятно, что такая «воспитательная работа» лишь еще больше усилит чувство безнаказанности у истязателей?

Вместе с тем самый главный вопрос — что делать? Нужно, чтобы ответственность за содеянное понесли как сами дети, так и их семьи. Ведь, судя по комментариям, не последнюю роль в этой истории играет жизненная позиция родителей детей, организовавших травлю. Нужно бить и рублем в виде серьезной материальной компенсации. И обязательно ставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Это тоже будет иметь не самые приятные последствия для этих семей.

Впрочем, нужно расширять спектр методов воздействия на школьных мучителей. Например, пора организовывать для них экскурсии в места лишения свободы. Говорят, это действует на них весьма отрезвляюще».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о жестоком обращении с детьми стало известно в Заринском районе Алтайского края. По результатам журналистского расследования ИА REGNUM выяснилось, что шестерым детям из приёмной семьи приходилось работать за еду, жить всем вместе в одной маленькой комнате, выпрашивать одежду, принимать психотропный препарат и быть битыми за любую провинность. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям.

На сессии краевого парламента 19 декабря 2019 г. большинство депутатов Алтайского краевого законодательного собрания вновь проголосовали за назначение на должность детского омбудсмена Ольги Казанцевой. Как говорится в представлении, она «обладает безупречной репутацией, имеет высшее образование и необходимый опыт в сфере защиты прав и законных интересов детей». Её кандидатура поддержана краевыми отделениями Детского фонда и Союза женщин России, фракцией «Единая Россия» в АКЗС и согласована с уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации.

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