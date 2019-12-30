Токио, , 11:41 — REGNUM Журналисты с портала GameSpot запустили игру Sekiro: Shadow Die Twice в «режиме картошки». Об этом 29 декабря сообщила «Игромания».

В ролике авторы издания показали, как будет выглядеть игра на самых низких настройках графики из возможных. В комментариях к видео геймеры шутят, что «так будет выглядеть Sekiro на консоли Nintendo Switch».

Напомним, Sekiro: Shadows Die Twice стала «лучшей игрой 2019 года» на премии The Game Awards. Игроки и критики высоко оценили проект за его сложность и динамичный геймплей.

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