Лобня, Московская область, , 11:50 — REGNUM В Подмосковье реконструируют часть Лобненского шоссе на отрезке «Лобня — аэропорт Шереметьево». Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, для выполнения работ заключен договор с подрядной организацией АО «Стройтрансгаз». Планируется реконструировать участок дороги в Лобне от пересечения улицы Ленина и Краснополянского проезда до кольцевого пересечения со Старошереметьевским шоссе. Общая протяженность ремонтируемой части шоссе составит 2,1 км. Стоимость работ оценили в 3 млрд рублей. Средства на проведение реконструкции выделят из дорожного фонда Московской области.

«Дата завершения реконструкции по контракту определена на четвертый квартал 2022 года, однако работы планируется выполнить раньше намеченного срока — к концу 2021 года. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Лобненского шоссе, сократить время в пути от города Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно», — заявил Гержик.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье для уборки и обработки дорог 28 и 29 декабря задействовали 1,3 тыс. единиц спецтехники.

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