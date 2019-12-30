Лобня, Московская область, 30 декабря 2019, 11:50 — REGNUM В Подмосковье реконструируют часть Лобненского шоссе на отрезке «Лобня — аэропорт Шереметьево». Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, для выполнения работ заключен договор с подрядной организацией АО «Стройтрансгаз». Планируется реконструировать участок дороги в Лобне от пересечения улицы Ленина и Краснополянского проезда до кольцевого пересечения со Старошереметьевским шоссе. Общая протяженность ремонтируемой части шоссе составит 2,1 км. Стоимость работ оценили в 3 млрд рублей. Средства на проведение реконструкции выделят из дорожного фонда Московской области.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье для уборки и обработки дорог 28 и 29 декабря задействовали 1,3 тыс. единиц спецтехники.
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