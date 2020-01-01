Москва, , 00:30 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о введении электронного документооборота в сфере трудоустройства — начинается переход на использование электронных трудовых книжек, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о переходе работодателей и работников на использование электронных трудовых книжек и постепенный отказ от бумажных документов. Информация о трудовой деятельности и стаже в электронном виде будут храниться в Пенсионном фонде (ПФР).

В течение 2020 года работники должны определиться и решить, как именно они будут вести свои трудовые книжки — если они хотят сохранить бумажный вариант, то у них есть такое право и для этого нужно подать соответствующее заявление.

Между тем для новых сотрудников, которые впервые начнут работать в 2020 году, трудовые книжки сразу будут заведены в электронном виде.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, новые нормы снизят трудозатраты бизнеса, а также минимизируют риски потери сведений о трудовом стаже работника.