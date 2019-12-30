Москва, , 11:38 — REGNUM В ряде промышленных городов России уже в 2020 году может заработать федеральная государственная информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха. Постановление о создании такой системы подписал председатель правительства РФ Дмитрий Меведев.

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Уточняется, что внедрятся система будет в городах, где проблема загрязнения атмосферного воздуха стоит особо остро, — это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Информация будет размещаться на сайте Росприроднадзора.

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«Это необходимо для управления качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, включая планирование, реализацию и контроль мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников», — говорится в пояснении к постановлению, опубликованному на сайте правительства РФ.