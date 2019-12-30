Грозный, , 11:37 — REGNUM Традиция отмечать наступление нового года бокалом шампанского распространена далеко не во всех регионах России. Так, на Северном Кавказе практически не пьют в новогоднюю ночь.

На каждого жителя Чечни и Ингушетии, например, приходится всего 0,01% от объема бокала с шипучим напитком, что соответствует примерно чайной ложке. Такие данные приводит в своем исследовании РИА Новости.

Недалеко от своих соседей ушли и остальные республики. Так, в Дагестане показатель приема шампанского на каждого жителя равен 0,23 бокала, в Кабардино-Балкарии — 0,46, в Карачаево-Черкесии — 0,50, в Северной Осетии, которая пропустила впереди себя лишь Калмыкию, — 0,73.

Лишь Ставрополье отличается по объемам потребленного на душу населения шампанского. Под новогодний бой курантов здесь выпивают в среднем по 1,39 бокала.

Для сравнения: в Ямало-Ненецком АО, который стал лидером рейтинга, в среднем выпивают в новогоднюю ночь по четыре с небольшим бокала (4,31). В Санкт-Петербурге — 3,56, в Москве — 3,1.