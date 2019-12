Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Журналисты с портала Dark Side of Gaming назвали игры 2019 года с худшей оптимизацией на PC. Первое место занял японский проект Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, сообщалось 29 декабря на сайте dsogaming.com.

Среди проектов с худшей оптимизацией также оказались: Left Alive, Kingdom Under Fire 2, Assetto Corsa Competizione, Blair Witch и др. Замыкает список (на десятом месте) экшен-игра Rune 2.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, авторы Dark Side of Gaming также назвали игры с лучшей оптимизацией на PC. Первое место в списке занял ремейк Resident Evil 2.

