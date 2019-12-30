Москва, , 11:29 — REGNUM В первые дни наступающего года погода будет холоднее, чем в последние дни 2019 года. Об этом в комментарии РИА Новости заявила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, наиболее холодным днём станет второй день 2020 года: в ночь с 1 на 2 января столбик термометра покажет −5…−7 градусов. Дневные отметки также окажутся отрицательными.

Вместе с тем, Позднякова подчеркнула, что, несмотря на мороз, температура воздуха всё равно окажется выше климатической нормы примерно на 6 градусов.